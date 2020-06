Cos'è la moda sostenibile

La moda sostenibile è un trend che segue la filosofia dell'eco-sostenibile il cui scopo è quello di modificare design e produttività di modo che sia sostenibile nel lungo periodo sia per quanto riguarda il basso impatto ambientale ma anche l'eticità sociale. La maggior parte delle aziende della moda basta la propria produzione su due tipi di tessuti: il cotone e il poliestere. Il primo è una fibra completamente naturale che per poter essere prodotta richiede ingenti risorse idriche e l'utilizzo di una grande quantità di pesticidi e fertilizzanti, il risultato è un processo costoso e dannoso per l'ambiente. Per quanto riguarda il poliestere, come tutte le fibre sintetiche e derivate dal petrolio è estremamente economico e per questo il suo utilizzo è sempre più diffuso ma la sua produzione è altamente inquinante.

Aggiungere qualità ai tessuti

L'utilizzo di fibre sintetiche permette di aggiungere delle qualità anche alle fibre naturali seguendo le necessità che sono alla base della produzione di un prodotto. Si possono creare varianti di un prodotto sfruttando le capacità sia dei tessuti naturali che sintetici e ottenendo dei mix funzionali e utili all'uomo. Per rendere il cotone più traspirante ad esempio si seguono delle procedure che aumentano la tenuta dell'umidità della fibra, al contrario se quello che serve è un tessuto impermeabile si aggiungono fibre chimiche idrorepellenti. Se la natura non consente di assegnare ulteriori proprietà ai tessuti, la scienza ti permette di farlo ecco perché nell'ambito della moda sostenibile non si è contrari all'utilizzo d fibre sintetiche ma quello che si chiede è una maggiore attenzione nello svolgimento dei processi produttivi.

La ricerca della moda sostenibile

Lo scopo della ricerca nel campo della moda è quello di riuscire a trovare dei materiali che abbiano un basso impatto ambientale e siano ecologici e rinnovabili. Queste fibre devono poter essere create con il minimo spreco delle risorse naturali così da preservare la bellezza della natura e del mondo che ci circonda. Attualmente i consumatori sono sempre più attenti alle condizioni ambientali del pianeta e dei lavoratori che prestano la propria opera nell'industria della moda; vogliono sapere da dove proviene un capo e come viene prodotto, non si accontentano più di acquistare capi belli ma desiderano vestire ecosostenibile .

Le proposte della moda sostenibile si inseriscono in quella che viene definita società moderna 5.0, una società dove l'attenzione alle persone e al loro benessere passa attraverso lo studio di ecosistemi sempre più sostenibili grazie alle nuove scoperte scientifiche e alle moderne apparecchiature tecnologiche.

L'industria ad oggi ha la possibilità di portare numerosi vantaggi alla moda, con una produzione efficiente che azzera gli sprechi, riduce gli scarti inquinanti e soprattutto impiega una minore quantità di materie prime riciclando quello che già si ha. Dondup , noto brand di abbigliamento che produce jeans e pantaloni, è uno dei tanti marchi che stanno sposando la filosofia della sostenibilità.

L'importanza del consumo consapevole

I vantaggi della moda sostenibile sono tantissimi, si ha la possibilità di valorizzare le arti e le tradizioni di ogni paese contrastando gli standard estetici che fin ora son stati monopolizzati dai grandi colossi dell'abbigliamento. Ogni Stato ha la possibilità di differenziare la propria produzione rendendola sostenibile attraverso un ciclo della vita circolare delle materie prime. Tra i vantaggi della moda sostenibile c'è anche la possibilità di favorire condizioni di lavoro migliori e promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie e ricerche, rafforzando tutti i settori industriali collegati alla moda. Il consumo consapevole ha portato anche i più grandi marchi di moda del modo a cambiare il loro modo di fare per rispondere in maniera puntuale e sostenibile alle continue richieste dei clienti sempre più orientati a cambiare il loro modo di vivere.