Busca: i consiglieri Pessina, Isaia e Bagnaschi interrogano il sindaco sul cambio di gestione alla casa di riposo SS Annunziata

“A Busca i Consiglieri comunali capogruppo Eros Pessina, Daniela Isaia e Jhonatan Bagnasci interrogano il sindaco sul nuovo personale all’ex Casa di Riposo SS. Annunziata che subentrerà dal 1° luglio. “In seguito all’emergenza causata dal COVID-19 non ci è sembrato eticamente corretto il sistema utilizzato nei confronti delle famiglie degli ospiti della struttura e ancora meno nei riguardi degli ospiti stessi di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi in merito alla tutela del benessere e del diritto alla salute - scrivono i consiglieri - Improvvisamente i volti a loro noti, gli unici che hanno potuto vedere in questi ultimi mesi saranno trasferiti in R.S.A.”.

E chiedono quindi al primo cittadino Marco Gallo: “Non sarebbe stato più opportuno effettuare questo cambio in modi differenti, gradualmente e non in un periodo delicato come questo in cui già gli ospiti sono stati messi a dura prova?”