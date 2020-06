Al via l'estate ragazzi 2020 a Santa Vittoria d'Alba

Sport, teatro, musica, letture. A partire da lunedì 29 giugno prende il via l'estate ragazzi 2020 a Santa Vittoria d'Alba per i bambini e ragazzi tra i 6 e i 14anni, organizzato dall''Associazione Asd Il Sole a Mezzanotte nel rispetto di tutte le normative.

Il centro estivo sarà aperto fino al 31 luglio con un massimo di 40 iscritti e verrà suddiviso in piccoli gruppi omogenei per fasce di età. Si svolgerà a Cinzano presso la palestra comunque in via Vers Pont du Gard 19 e presso il plesso della scuola primaria.