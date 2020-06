Alba, scuole: tavolo di lavoro tra l’Amministrazione e dirigenti degli Istituti Comprensivi per il rientro a settembre

Venerdì 26 giugno nella sala Giunta del Palazzo comunale di Alba l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio e l’assessore all’Istruzione Elisa Boschiazzo, insieme ai tecnici comunali, hanno incontrato i dirigenti degli istituti comprensivi albesi per proseguire il confronto avviato lo scorso 22 maggio sull’organizzazione della ripresa dell’attività scolastica a settembre.

Durante l’incontro sono state approfondite le principali criticità legate alle misure di prevenzione e contenimento del contagio Covid-19.

In particolare, il tavolo ha affrontato le problematiche relative alla distribuzione e riorganizzazione degli spazi per la didattica e le attività curricolari, l’organizzazione dei pasti, l’eventuale rimodulazione delle modalità di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici e le problematiche legate al trasporto scolastico.

Dopo l’emanazione delle attese indicazioni ministeriali, le parti si incontreranno nuovamente per affrontare congiuntamente ed in sinergia l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021.

Dichiara l’assessore comunale all’Istruzione Elisa Boschiazzo: "Ringrazio i dirigenti scolastici per il lavoro svolto durante questo difficile anno scolastico soprattutto nella fase finale, comprendendo la delicatezza di questa fase di riorganizzazione che ci permetterà di farci trovare pronti al momento della ripresa delle lezioni. Inoltre, ringrazio particolarmente i dirigenti delle scuole anche per la sensibilità dimostrata nell’accogliere nei vari plessi scolastici le attività estive per i minori".

Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio: "Prosegue il proficuo confronto con i dirigenti scolastici, lavorando insieme per essere pronti a gestire il rientro a scuola in sicurezza per settembre. Stiamo facendo i sopralluoghi negli istituti per eseguire i lavori in tempi congrui e dare un concreto supporto ai dirigenti scolastici in questa fase molto complessa e delicata".