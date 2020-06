Savigliano, l'ultimo paziente positivo al Covid-19 è guarito

L' ASL CN1 ha comunicato che l'ultimo paziente positivo al covid 19 di Savigliano oggi si è negativizzato.

Quindi tra i cittadini per il momento, non ci sono più positivi. Il sindaco Giulio Ambroggio però invita alla cautela: "Questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia: nessun assembramento, distanza di almemo un metro tra le persone e mascherina quando non è possibile rispettare la distanza. Inoltre rispettare sempre tutte le disposizioni regionali".