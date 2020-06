Mondovì: il bob artificiale apre la stagione con un raduno atletico

Sono otto i convocati del direttore tecnico Omar Sacco per il raduno atletico della squadra di Coppa del mondo di bob su pista artificiale in programma a Mondovì da oggi, domenica 28 giugno, a mercoledì 15 e che prevede sessioni in sala pesi al mattino e prove sulla pista di atletica al pomeriggio.

Si tratta di Patrick Baumgartner, Alex Verginer, Costantino Ughi, Lorenzo Bilotti, Mattia Variola, Alessandro Fierro, Alex Pagnini e Giada Andreutti. Guida il raduno il preparatore atletico Giovanni Mulassano, presente anche il tecnico Marco Boni.

Il primo appuntamento della stagione è fissato sul catino lettone di Sigulda, che ha ospitato i Mondiali di chiusura della passata stagione, dove si gareggerà nella settimana che va dal 23 al 29 novembre 2020.