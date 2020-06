Consegnato il primo kit Covid del Cai al rifugio Quintino Sella nel comune di Crissolo

E' stato consegnato ieri, sabato 27 giugno, il primo kit Covid dal Club Alpino Italiano. Si tratta di un equipaggiamento composto da un sanificatore all’ozono per i locali, un termometro per misurazione della temperatura corporea a collaboratori e avventori, un saturimetro per misurare la percentuale di ossigeno presente nel sangue, mascherine e cartellonistica da esporre con le indicazioni per i frequentatori.



Il generatore di ozono verrà utilizzato per sanificare le stanze dei rifugi. Grazie a 4 programmi preimpostati e oltre 99 programmi personalizzabili il processo di sanificazione risulta semplice ed immediato. Possono essere programmati i minuti del ciclo oppure i metri cubi della stanza e grazie ad alcuni led colorati e avvisi acustici l'intero processo è guidato in tutte le sue fasi.



Il Quintino Sella è stato il primo rifugio a ricevere questo kit. Seguirà nei prossimi giorni la consegna a tutti gli altri gestori della provincia e di tutta Italia.



Esprime soddisfazione Giacomo Benedetti, Presidente della Commissione Rifugi, dopo la consegna simbolica del primo kit al Rifugio Quintino Sella al Monviso: "Abbiamo illustrato le parti che compongono il kit consegnandolo ufficialmente al gestore alla presenza della Sezione CAI di Saluzzo. È stato un momento emozionante e di alto profilo, proprio il valore che ha per la nostra Associazione questo rifugio. Qui dove tutto è nato è come se avessimo consegnato di persona il kit a tutti i nostri rifugisti".