Dopo la pausa da lockdown, a luglio tornano le escursioni del Parco del Monviso

A luglio sono sei le proposte escursionistiche del Parco del Monviso in collaborazione con l’associazione Vesulus. Dopo la lunga pausa imposta dal lockdown e dopo aver adeguato le procedure al fine di contenere e contrastare la diffusione del covid-19, si torna a percorrere in sicurezza i sentieri alpini del nostro territorio. In programma attività per famiglie, escursioni con risvolti culturali, un corso di Alpinismo di livello base e due grandi classici: l’escursione al Buco di Viso e un Giro del Monviso in tre giorni.

Ecco il calendario delle attività (maggiori dettagli sulle escursioni nel file allegato).



Domenica 5 luglio

Di fiore in fiore

Escursione alla scoperta dei fiori e dei profumi dei prati alpini, dei loro usi e delle loro particolarità. Un’occasione unica per conoscere la flora delle Alpi!

Prenotazioni: al 346.8128622 (Emanuela) o sul sito https://www.vesulus.it/di-fiore-in-fiore/



Sabato 11 luglio

La forza della Terra

Le forze della Terra si manifestano con tutta la loro potenza solo in alcuni luoghi, e le pendici de Monviso sono uno di questi. Il movimento delle placche tettoniche, l’emersione di antichi fondali oceanici, la nascita e la morte di vulcani e scogliere, l’azione erosiva dei ghiacciai… Tutto questo, e molto di più, in questa escursione in alta Val Po, alla scoperta dei segreti delle ere passate.

Prenotazioni: al 349.7209012 (Paolo) o sul sito https://www.vesulus.it/la-forza-della-terra/



Domenica 12 luglio

Il Buco di Viso, tra storia e leggenda

Lungo l’antica via del sale, per ripercorrere la storia del Marchesato di Saluzzo, del primo traforo alpino, ma anche di Annibale e del suo presunto passaggio all’ombra del Monviso. Un’escursione storico- naturalistica, ad alta quota fino al confine francese.

Prenotazioni: entro il 9 luglio al 349.8439091 (Alma) o sul sito https://www.vesulus.it/il-buco-di-viso-tra-storia-e-leggenda-valle-po-cn-2/



Da sabato 18 a lunedì 20 luglio

Giro del Monviso

Classico anello intorno al Re di Pietra, un trekking tra gli sconfinati paesaggi tipici delle verdi Highlands scozzesi, della sterminata tundra siberiana, dei cristallini laghi scandinavi, delle imponenti vette himalayane, della selvaggia taiga canadese. Un viaggio nella natura delle Alpi, nella storia dell’alpinismo e delle genti alpine, ma anche un viaggio dentro sé stessi, alla ricerca di un posto in cui finalmente lasciar spaziare lo sguardo…

Un’esperienza che non dimenticherete mai.

Prenotazioni: entro il 1° luglio al 339.6908179 (Max) o sul sito https://www.vesulus.it/18-20-luglio-giro-del-monviso/



Domenica 19 luglio

Dal Monviso all'Irlanda

Forse non tutti conoscono il segreto della giada del Monviso, il minerale che, millenni fa, ha viaggiato del Monviso in tutta Europa (Irlanda inclusa). E forse non tutti sanno che era soprannominata la “pietra del fulmine”. Certo, sono segreti! Ma per voi faremo un’eccezione: ve li sveleremo in questo incredibile viaggio indietro nel tempo.

Prenotazioni: al 349.7209012 (Paolo) o sul sito https://www.vesulus.it/dal-monviso-allirlanda-valle-po/



Sabato 25 e domenica 26 luglio

Corso di alpinismo base

Corso base di alpinismo con pernottamento in uno dei rifugi più gettonati per le attività di alpinismo ed arrampicata del gruppo del Monviso, il rifugio Giacoletti. Grazie alla Guida alpina Gianluca Bocca si imparerà a conoscere le principali manovre base dell’alpinismo, il materiale necessario, le tecniche e di progressione. Il tutto sarà poi sperimentato direttamente “su campo” con le salite alle punte Roma, Udine e Venezia.

Prenotazioni: al 339.6908179 (Max) o via mail a vesulus@gmail.com



Tutte le escursioni saranno condotte da una Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte che si riserva la facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente l’escursione, in caso di condizioni meteo sfavorevoli o pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai partecipanti.