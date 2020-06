Roccaforte Mondovì: torna il pedaggio per l'alta valle Ellero

A Roccaforte Mondovì anche per la stagione estiva 2020 entrerà in funzione il servizio di accesso all'area paesaggistica dell'alta valle Ellero, il cui costo finanzierà la valorizzazione turistica del territorio, consentendo di usufruire di aree pic-nic curate e pulite.

L'iniziativa è stata attivata regolarmente con l'applicazione del pedaggio a partire dal secondo week-end della stagione, cominciata venerdì 19 giugno 2020, e sarà sospesa da ottobre.

Le tariffe per l'ingresso nell'area sono pari a 5 euro per le vetture e a 2 euro per i motoveicoli, mentre non pagheranno i residenti o i proprietari di seconde case nel Comune di Roccaforte Mondovì, le auto per disabili con disabile a bordo e i pescatori in possesso di permesso FIPS senza parenti o amici.



In via di definizione le convenzioni presso gli esercizi commerciali, dove, per ogni 10 euro di spesa effettuata nei negozi convenzionati prima di arrivare a Rastello, si riceverà un buono sconto di 1 euro scalabile dal biglietto per l'accesso all'alta valle Ellero, che diverrà gratuito ogni tre buoni spesa, utilizzabili entro 4 giorni dalla data dello scontrino fiscale, che dovrà essere allegato al buono sconto.