La consigliere di Bra Annalisa Genta, candidata a sindaco nel 2019 entra in Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia annuncia l’adesione al partito dell’Avvocato Annalisa Genta, Consigliere comunale di Bra e Candidato Sindaco alle ultime elezioni.



“Da candidato Sindaco di Bra per il centrodestra e durante il periodo di consiliatura ho apprezzato il costante sostegno dei rappresentanti di Fratelli d'Italia. Quella di oggi è una scelta consapevole e il risultato di un'ottima e proficua collaborazione” dichiara Annalisa Genta.





“Accogliamo quest’oggi in Fratelli d’Italia una professionista di spicco nel panorama della nostra Provincia, una donna che ha saputo rappresentare al meglio le posizioni della destra a Bra” commenta il Coordinatore Provinciale William Casoni. “Sono certo che Annalisa saprà dare un eccellente contributo al nostro partito”.





"Sono soddisfatto e orgoglioso dell'ingresso dell'Avv. Annalisa Genta nel nostro Partito. Il lavoro quotidiano della nostra Presidente Giorgia Meloni e di personalità influenti come Guido Crosetto consentono a Fratelli d'Italia di crescere quotidianamente non solo a livello numerico, ma soprattutto in qualità. Annalisa Genta ha già dimostrato nel suo percorso politico e istituzionale di possedere le caratteristiche adeguate per rappresentare al meglio i nostri valori e programmi" commenta Fabrizio Comba, Coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia.





“Un grande augurio ad Annalisa, un’amica e una stimata professionista. Un eccellente risultato la costituzione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Bra, che ci aiuterà a rispondere con sempre maggiore efficacia alle richieste e alle esigenze che provengono dal territorio” commenta l’Onorevole Monica Ciaburro.



"Sono davvero lieto che l'Avv. Annalisa Genta abbia deciso di aderire a Fratelli d'Italia. Il suo impegno in questi mesi di mandato consiliare è stato costante e incisivo: molte sono state le sue proposte economiche volte a fronteggiare il grave momento che anche il nostro territorio purtroppo sta vivendo. Grazie a questa scelta, Fratelli d'Italia potrà ora costituire il proprio gruppo consiliare anche a Bra, rispondendo così meglio alle istanze che provengono da un numero sempre maggiore di cittadini. Sono certo che grazie al valore aggiunto della consigliera Genta il nostro Partito, già rappresentato a Bra da tanti iscritti e militanti, potrà affermarsi sempre più nel panorama politico cittadino" dichiara Roberto Russo, coordinatore braidese di Fratelli d’Italia.