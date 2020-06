Il tempo della pandemia, e delle «mascherine»...

Le «mascherine» sono tollerate con grande difficoltà, vediamo in questi giorni di una «pandemia» che è calata, ma ancora incombente, sempre col timore di focolai del morbo o di suoi ritorni violenti. Pochissimi la porterebbero non vi fossero obblighi, almeno nei luoghi chiusi accessibili al pubblico... Sempre di più cercano di ignorare persin questa disposizione, come le «distanze tra persone» da tenere (mai facili, anche se un po’ entrate nelle abitudini, ormai), sempre più convinti che sia «tutta una bufala», questa pandemia (fosse vero!), anche per farsi «coraggio», esorcizzare «paure» che hanno «dentro», anche più di quelli «prudenti» (che sperano la loro «attenzione» possa far superare, il prima possibile, tutto questo)... Le «mascherine» (pur diventate, ormai, anche oggetto di «design»), poi, specie da tanti anziani e «davvero giovani», vengono viste come qualcosa di «strano», al di fuori della nostra cultura (a differenza di quelle «orientali», dove son da tempo ben più abituali, non a caso), come una «violenza» verso la propria «identità», come una sorta di «museruola»...



Si teorizza che sia, addirittura, «nociva» alla salute, specie se portata a lungo, facendoti «respirare i tuoi microbi» (in questo periodo si è visto, letto e sentito tutto ed il suo esatto contrario, e si continua). Poi, nello spirito nazionale, anche in quello, un po’ celto-gallico delle nostre zone marginali, di «frontiera», si cerca di «ironizzare», «sdrammatizzare», «dissacrare».



Un esempio ci pare questa «mucca con mascherina», simbolo di questo strano 2020, fotografata in un giardino del vallone di San Giovenale di Peveragno. Per non allarmare gli animalisti, puntualizziamo bene che non si tratta di vero bovino, ma di sua copia in plastica, decorativa.