E’ il prof. Cristiano Cometto, il nuovo direttore dell’Apm Saluzzo. Si è conclusa la selezione per il posto di Direttore della Fondazione Apm. H Hanno partecipato 17 candidati, 13 uomini e 4 donne, provenienti da diverse regioni italiane e tutti caratterizzati da un elevato profilo professionale e culturale.

La selezione si è sviluppata attraverso due livelli. Una prima fase di valutazione dei titoli e dei curricola è stata condotta da una Commissione Tecnica, costituita tre personalità di altissimo livello ed esterne alla realtà culturale e politica saluzzese: Alessandro Isaia, Segretario generale della Fondazione per la Cultura Torino; Simona Ricci, Direttore dell’Associazione Abbonamento Musei.it e Paolo Verri, Direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019.

I primi sei candidati inseriti nella graduatoria stilata dalla Commissione Tecnica, 3 uomini e 3 donne, sono stati invitati a partecipare a un colloquio con il Consiglio di Amministrazione, che, attraverso una sequenza identica di domande, ha sondato il livello motivazionale dei candidati e le loro competenze gestionali.

La somma delle valutazioni delle due commissioni ha collocato al primo posto della graduatoria finale il prof. Cristiano Cometto, 43 anni, diplomato in viola presso il Conservatorio “Ghedini” di Cuneo, attuale coordinatore dei progetti culturali e didattici della Itur di Mondovì ( tour operator di accoglienza turistica) già presidente della Fabbrica dei Suoni di Venasca, docente presso diverse scuole musicali e corsi di formazione per adulti e musicista.

Cometto prenderà servizio presso la Scuola APM come direttore il 15 luglio prossimo, affiancando fino al 31 agosto il direttore uscente Gianfranco Mattalia. Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il dottor Gianfranco Mattalia per il decennale impegno presso la Fondazione Scuola Apm e porge al prof. Cristiano Cometto i migliori auguri di un percorso ricco di soddisfazioni.

I consiglieri desiderano, inoltre, complimentarsi con tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione e in particolare con i sei finalisti, sia per il ricco curriculum, sia per le elevate competenze mostrate, che hanno reso la selezione particolarmente ardua. Infine desidera esprimere il più sentito ringraziamento ai componenti della Commissione Tecnica, Alessandro Isaia, Simona Ricci e Paolo Verri, per avere offerto alla Scuola Apm le proprie elevate competenze e professionalità.