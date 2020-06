Fondazione Crc e La Banca del Fare protagoniste martedì 30 giugno su Rai 2 a "L'Italia che fa"

Domani, martedì 30 giugno alle 16.25, ci sarà anche la Fondazione Crc in onda su RAI 2 ospite del programma L'Italia che fa, condotto da Veronica Maya con un'intervista al Presidente Giandomenico Genta e un approfondimento dedicato a scoprire il progetto La Banca del Fare.



Il progetto, promosso dal Parco Culturale Alta Langa e realizzato con il nostro sostegno, attraverso un nuovo modello di welfare culturale, promuove il recupero dei saperi e del territorio dell’Alta Langa con tre principali assi d’azione:





la Scuola Cantiere in cui gli artigiani, che ancora sanno costruire con la pietra, il legno e le malte antiche, lavorano a fianco degli studenti sul bene da recuperare, insegnando loro come si fa, nella pratica “sul campo”. Questa attività è basata in un piccolo borgo chiamato Cascina Crocetta, concesso in comodato d’uso dal Comune di Castelletto Uzzone;





il recupero dei Ciabòt, le casette rurali tipiche del paesaggio di Alta Langa, un tempo funzionali al lavoro agricolo e ora in stato di abbandono, con l’obiettivo di farne “stanze” di un nuovo Albergo di Cammino;





il recupero e la valorizzazione del Castello di Monesiglio, un colosso con 1000 anni di storia, il più importante dell’Alta Langa cuneese, con l’obiettivo di farne un “Castello di comunità”, funzionale alle esigenze e alle prospettive di sviluppo e valorizzazione del paese.