I libri per l’estate alla Biblioteca civica di Bra

Siamo oramai in estate, il periodo dell’anno in cui aumenta la voglia di leggere un buon libro grazie all’arrivo delle vacanze. Proprio in previsione di questo momento la Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra ha preparato una selezione di tutte le migliori novità editoriali che si potranno trovare nella sala ragazzi. L’elenco delle proposte, selezionato tra i circa 12 mila volumi a disposizione dei lettori più giovani, è pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione dedicata alla Biblioteca.

Purtroppo le norme anti-Covid rendono ancora impossibile un completo accesso del pubblico agli scaffali, ma gli amanti della lettura possono comunque gustarsi le tante proposte offerte prenotando i libri telefonicamente, al numero 0172.413049, o via mail, scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it. Dopo aver ottenuto una conferma, gli utenti potranno quindi recarsi nella struttura di via Guala per ritirare i libri (ovviamente muniti di mascherina), che verranno consegnati dai bibliotecari