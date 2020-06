Limone Piemonte: ultimati i lavori di ammodernamento di E-distribuzione

In particolare, le attività di ammodernamento hanno riguardato le cabine di trasformazione, oltre alla posa di conduttori nuovi e l’implementazione di sistemi automatici di sezionamento in caso di guasto. La linea, che porta corrente al Colle di Tenda, ha subito un restyling completo all’insegna dell’innovazione ma anche della sostenibilità: i tecnici hanno infatti sostituito conduttori interrati per 1500 metri e ristrutturato quattro cabine di trasformazione. All’interno delle cabine è stata sostituita la pavimentazione e sono stati posizionati trasformatori e quadri elettrici di ultima generazione. Non solo, le cabine sono state inoltre dotate di nuovi sistemi di protezione e sezionamento delle linee in i caso di guasto: grazie all’impiego di e tecnologie all’avanguardia, sarà possibile riconoscere un guasto sulla rete da remoto, con la possibilità poi di sezionare in maniera tempestiva il tratto di linea critico garantendo la continuità del servizio alla clientela interessata.