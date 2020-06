Messa di ringraziamento e trigesima per Michelangelo Ghione sabato 4 a Saluzzo. Il ricordo

Michelangelo Ghione è mancato in un 2020 particolare lasciando un vuoto grande ma anche tanti forti e solidi ricordi in chi ha condiviso con lui lavoro, passioni ed emozioni.

Aprì tra i primi una agenzia di viaggi nella centralissima corso Italia a Saluzzo, una realtà che si è affermata nel panorama locale come riferimento non solo cittadino. Uomo forte, ha lavorato prima come referente per una nota casa farmaceutica sul territorio per poi creare una agenzia viaggi con al centro la sua famiglia.

La passione per la campagna lo ha portato sempre in frazione Budigiai, in quella casa che gli dava sollievo e serenità tra i ricordi della sua mamma e del suo papà.

Attento ai particolari, con un sorriso rasserenante anche nei momenti più difficili ha cresciuto con Anna Maria, che ha sempre amato nel rispetto del tempo che passa per tutti, Giuliana e Federica, i suoi due gioielli. Fiero nel portamento, amava stare in cucina per la preparazione del suo proverbiale roast beef. Ha imparato ad essere prima zio e poi nonno, dove forse ha dato il meglio di sè. Ha saputo dimostrare cosa è l'amore fraterno: Romaldo è rimasto al centro di tutta la sua vita anche con l'evolversi del tempo. Come ogni uomo ha vissuto debolezze e difetti. Una vita però condotta a schiena dritta, valore raro da difendere e da diffondere.

La messa di ringraziamento e trigesima si svolgerà sabato 4 luglio alle 18 nella parrocchia di Sant'Agostino a Saluzzo

