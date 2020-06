Sanremo lancia l’estate 2020: la vacanza nella Città dei Fiori è un viaggio tra mare, sport, eventi e cultura. Sindoni “Saremo uno dei pochi comuni a fare manifestazioni” (Video)

È iniziata l’estate 2020 e Sanremo si fa trovare pronta. Nel post emergenza c’è tanta voglia di spensieratezza e la Città dei Fiori può offrire una vacanza in pieno relax, sempre all’insegna della sicurezza.

Mare, sport, eventi, cultura sono le linee guida dell’estate 2020 disegnata dal Comune di Sanremo e dall’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni. A Sanremo in una manciata di chilometri ci si può tuffare nel mare cristallino o si può passeggiare al fresco in montagna, un’opportunità unica per chi ama il viaggio, la natura e l’avventura.

Con il vice sindaco e assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, abbiamo fatto il punto per raccontare come Sanremo si sta preparando per accogliere i turisti che la sceglieranno in un’estate 2020 con tanta voglia di vacanza e relax dopo mesi a dir poco difficili.

L'intervista all'assessore al Turismo, Alessandro Sindoni