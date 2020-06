Doppio movimento in entrata per il Villafalletto in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria.

Definito l'accordo per assicurarsi le prestazioni di Jacopo Folco, difensore centrale classe '91 (ex Cavour, Villafranca, Scarnafigi e Olimpic Saluzzo) e di Giovanni Mustica, seconda punta classe '91 che ha già vestito in passato le maglie di Boves e Olimpic.

