Scoppia un macchinario per la lavorazione del ferro a Montezemolo, una persona coinvolta

AGGIORNAMENTO DELLE 9: Come anticipato, si trattava della rottura di una valvola/tubazione di una bombola di ossigeno che ha investito con il getto un quadro elettrico e di conseguenza generato uno scoppio che ha coinvolto parzialmente l'operaio vicino.

L'operaio, da una prima e sommaria valutazione del personale sanitario, ha subito ustioni. Le sue condizioni non sarebbero gravi. E' stato trasportato al CTO di Torino.

Incidente in un'azienda di Montezemolo in strada vicinale Boglio questa mattina, lunedì 29 giugno, intorno alle ore 7,30.



Stando alle prime ricostruzioni sarebbe scoppiato un macchinario per la lavorazione del ferro. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Mondovì, una squadra del nucleo Nbcr e i volontari di Ceva. Allertate anche le squadre liguri di Savona e Cairo Montenotte.

Ci sarebbe una persona coinvolta alle cure dell'equipe medico sanitario. Sul posto per i rilievi Spresal e carabinieri. Stando alle prime informazioni in nostro possesso la persona avrebbe subito ustioni non gravi. Probabile il trasferimento al Cto di Torino tramite elisoccorso.