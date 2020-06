La settimana parte "calda": si toccheranno punte fino a 36°C. Una prima rinfrescata attesa per il weekend

Caldo per qualche giorno, ma sempre con rischio temporali.

Le correnti sudoccidentali che fanno da confine tra alta pressione calda a sud e correnti atlantiche più fresche a nord oscillano dando periodi più stabili e caldi ad inizio settimana e rovesci e temporali nella seconda parte. Nel weekend potrebbe arrivare una prima rinfrescata ad abbassare la calura.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 29 e domani martedì 30 Giugno.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su pianure. Nuvoloso o molto nuvoloso al mattino su zone alpine nordoccidentali con qualche pioggia sui confini, e Liguria per nubi basse. Migliora dal pomeriggio. Domani cielo irregolarmente nuvoloso con qualche possibile debole pioggia o rovescio sparso. Temperature in aumento oggi nelle massime che saranno quasi ovunque oltre i 30 °C con punte fino 36 °C su pianure orientali e alessandrino. Domani saranno in leggero calo di 2/3 °C, ma con molta umidità. Minime domani mattina tra 17 e 21 °C. Venti deboli e di direzione variabile, a regime di brezza fino localmente moderati meridionali su Liguria e basso Piemonte.

Da mercoledì 1 a venerdì 3 Luglio.

Infiltrazioni di aria più instabile genereranno temporali sulle zone alpine, in qualche caso in estensione alle pianure tra mercoledì e venerdì. Nonostante ciò le temperature rimarranno per lo più stazionarie e più calde della media, con massime sempre intorno ai 30/32 °C, e temporanei cali nelle zone colpite dalle precipitazioni. Venti sempre generalmente deboli a regime di brezza, ma saranno possibili forti raffiche durante i temporali.

Tendenza weekend

Miglioramento delle condizioni meteo, con anche un probabile calo delle temperature che faranno diminuire la calura di questi giorni.

