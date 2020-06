La nuova frontiera della mobilità passa dai monopattini elettrici

Pratico, trendy, ecologico: il monopattino elettrico è il nuovo mezzo di spostamento preferito da giovani, vip e non solo. Una vera rivoluzione nell’ambito della mobilità partita prima dell’emergenza sanitaria, a causa dell’emergenza ambientale, e oggi sempre più diffusa per rispettare il distanziamento sociale.

L’urgenza di trovare mezzi eco-friendly per tutelare il nostro pianeta aveva spianato la strada all’invenzione del monopattino elettrico, la necessità di mettere in atto il distanziamento sociale al fine di limitare i contagi da COVID-19 ha fatto il resto, favorendo la sua diffusione su larga scala. Infatti, sono le autorità stesse a suggerire di evitare il più possibile i mezzi pubblici o le auto, che possono contenere più persone e favorire i contagi, e utilizzare questo mezzo, proprio per la sua doppia funzione, di tutela personale e dell’ambiente.

Ed ecco che un vecchio mezzo a due ruote diffuso anni fa principalmente tra bambini e adolescenti principalmente come gioco, viene attrezzato con un motore elettrico, un vero e proprio e-scooter, e diventa la nuova moda a livello globale.

Anche tra i vip, italiani e internazionali, il monopattino ha avuto un successo che ha contribuito alla sua immagine positiva certamente ma anche molto cool: non vanno sottovalutate, tra l’altro, le performance di questo nuovo mezzo.

Uno dei monopattini più performanti è il revoe push 8 , che rappresenta uno dei modelli più richiesti e apprezzati dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

Certamente si tratta di mezzi progettati per effettuare spostamenti brevi, quindi principalmente in città, con un’autonomia di circa 35 km.

Ma innumerevoli e decisamente maggiori sono i vantaggi di usare un monopattino elettrico, anche collegati a quelli già elencati che già da soli hanno una certa rilevanza.

Per prima cosa, l’abbattimento dei costi giornalieri: usando questo comodo mezzo a due ruote, non solo contribuirai a una riduzione dell’inquinamento, ma saranno notevoli i risparmi su acquisti di biglietti e abbonamenti per i mezzi pubblici o, ancora di più, sul rifornimento di benzina per chi usa la macchina o i normali scooter.

Come già sottolineato, infatti, il monopattino di nuova generazione è completamente green e si ricarica semplicemente con l’energia elettrica. Inoltre, si tratta di un mezzo davvero pratico, comodo da trasportare: potrai dire addio agli sprechi di tempo e benzina persi a cercare un parcheggio per la macchina o per lo scooter, così come anche alle attese alle fermate.

Molti dei modelli possono infatti essere piegati e venire trasportati tranquillamente a mano o in borsa quando non servono. Non solo quindi facilità di trasporto e parcheggio, ma anche semplicità nella vera e propria guida.

Si tratta, infatti, come accennato, di un mezzo nato come gioco per bambini: un paio di guide saranno sufficienti ad avere la giusta confidenza con questo mezzo che, inoltre, garantisce anche quel minimo di attività motoria consigliata da medici ed esperti per la salute, e permette anche di bruciare grassi e tenersi in forma.

Infatti, se è vero che il monopattino è dotato di motore elettrico, bisogna spingere di tanto in tanto per accelerare, o comunque può capitare di doverlo usare senza motore, se ci si ritrova con il motore scarico.

Per tutti questi motivi, uniti come già accennato alla necessità di mettere in pratica il distanziamento sociale, il governo ha deciso di favorirne la diffusione tramite il cosiddetto Bonus monopattino 2020.

Questo consiste nel rimborso, da parte dello Stato, del 60% di una spesa non superiore a 500 euro per l’acquisto di un monopattino (o, alternativa, di biciclette e biciclette elettriche, hoverboard, segway e servizi di bike sharing, ma non di car sharing).

Per accedere a questo bonus, i requisiti sono piuttosto semplici da elencare: premesso che il bonus vale solo per un acquisto, il richiedente deve essere maggiorenne e domiciliato in un capoluogo di regione o di provincia, in una delle 14 città metropolitane d’Italia o, in alternativa, in un comune con più di 50 mila abitanti.

Se rientri in queste categorie, non ti resta che capire come funziona: il bonus è disponibile già dal 4 maggio di quest’anno e, finché non verrà lanciata l’apposita app mobile e web, dopo l’acquisto bisogna conservare la fattura e caricarla sull’app quando questa sarà disponibile, per avere il rimborso.

Per chi dovesse usufruirne quando uscirà l’app, invece, registrandosi e inserendo l’articolo che si vuole acquistare – una lista dei negozi che aderiranno al progetto sarà disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente – si potrà ottenere un buono sconto per andare a pagare direttamente il 40% soltanto al momento dell’acquisto.