Scontrino elettronico: invio senza registratore fiscale telematico

Corrispettivi telematici e scontrino elettrico , quella che è in atto in questo momento è una vera e propria rivoluzione digitale che cambia il modo di lavorare degli esercenti, siano essi commercianti, ristoratori, albergatori, artigiani. Non si offre infatti più al cliente finale uno scontrino con valore fiscale, ma un semplice documento che attesta l'avvenuto acquisto, utile per il cambio del prodotto nel caso di problemi, utile per la garanzia. Non si ha più l’obbligo di tenere il registro dei corrispettivi e inoltre è piuttosto difficile commettere degli errori. Il tutto insomma è stato deciso in un’ottica di semplificazione che permette agli esercenti di lavorare in modo senza dubbio più sereno.

Scontrino elettronico, le date per mettersi in regola

Alcuni esercenti si sono già messi in regola. Coloro che infatti hanno un fatturato più alto di 400.000 euro avevano come data utile per la regolarizzazione della loro attività il 31 dicembre 2019. Gli esercenti con un fatturato minore invece avevano tempo fino al 1 luglio, data questa che è stata prorogata però al 1 gennaio 2021 data la situazione di emergenza sanitaria, con conseguente lookdown, che ha messo letteralmente in ginocchio molte attività. Ma come si invia lo scontrino elettronico? Cerchiamo di fare insieme un po’ di chiarezza su questo punto.

Invio dello scontrino elettrico con registratore fiscale telematico

Inizialmente si pensava che fosse necessario acquistare un registratore fiscale telematico per far fronte ai nuovi obblighi. In realtà è possibile anche decidere di adattare il proprio registratore, quello utilizzato sino ad oggi, facendo affidamento su un tecnico abilitato. Sono disponibili anche dei bonus, validi infatti per acquisti in tutto il 2020. Il bonus è pari al 50% e deve essere utilizzato come credito di imposta, un bonus che ha un valore massimo di 250 € nel caso di acquisto di un nuovo registratore e di 50 € nel caso di adattamento. Ecco come funzionano questi registratori. I registratori sono in grado di emettere lo scontrino elettronico e di inviarlo direttamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre memorizzano ogni operazione effettuata durante il corso della giornata e al momento della chiusura della casa generano un documento in formato XML, anche questo trasmesso poi direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Invio dello scontrino senza registratore fiscale telematico

In realtà l’invio dello scontrino elettronico può essere effettuato anche senza registratore fiscale telematico. Si tratta della scelta ideale per tutti coloro che non vogliono spendere soldi. È vero, ci sono i bonus, ma è possibile che questi non siano sufficienti ad alleggerire realmente la spesa. Non solo, inviare lo scontrino elettronico senza registratore di cassa può voler dire minimizzare il rischio di incorrere in problemi tecnici e malfunzionamenti. Infine è doveroso ricordare che senza registratore di cassa si possono emettere scontrini anche in mobilità, cosa questa estremamente importante per alcune tipologie di lavoratori. Per effettuare l’invio senza registratore, sono disponibili delle apposite piattaforme web. Lo scontrino elettronico è compilato direttamente online, emesso e inviato direttamente all’Agenzia delle Entrate in pochi semplici click. Appena ricevuta la richiesta, l’Agenzia delle Entrate provvede ad emettere un numero identificativo per quello specifico scontrino e un apposito documento.