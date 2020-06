Daniele Silvestri all'Anima Festival di Cervere il prossimo 23 luglio

Ancora un annuncio per l’Anima Festival di Cervere. Il prossimo 23 luglio, all’Anfiteatro dell’Anima, sarà in concerto Daniele Silvestri.

Dopo Max Gazzè, a Cervere l’8 di agosto, nei giorni scorsi Silvestri ha confermato sette nuove date per il suo “La cosa giusta TOUR2020”. Tra queste c'è il festival di Cervere.

Con Daniele saliranno sul palco i sette eccezionali musicisti della sua band al completo: Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere).

Grande la soddisfazione dei fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, che in un momento complicatissimo per il mondo degli spettacoli e degli eventi live, hanno deciso di non rinunziare all’edizione 2020 del Festival da loro creato in uno spazio magico immerso nella natura, tra terra e cielo. Saranno ovviamente rispettate tutte le norme di sicurezza. I posti a sedere sono stati ridotti a 850, in modo da garantire le distanze.

Le prevendite per il nuovo La cosa giusta TOUR2020, prodotto e organizzato da OTR Live, saranno aperte su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.

Info biglietti www.otrlive.it

Prezzo dei biglietti a partire da 30 euro