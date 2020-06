“E-state in musica” a Santo Stefano Belbo

Santo Stefano Belbo propone qualche ora di intrattenimento per provare a lasciare alle spalle le preoccupazioni arrivate con il coronavirus, pur mantenendo il rispetto delle regole e la necessaria attenzione alle disposizioni vigenti sul fronte del Covid-19. E-state in musica è un’iniziativa del Comune, in collaborazione con l’Associazione Vitis, e si terrà sabato 4 luglio, dalle 20 alle 23.



Si tratta di un apericena che coinvolgerà tutti i locali del paese con le loro proposte enogastronomiche e l’animazione musicale di Radio Vallebelbo allestita in piazza Umberto I, che potrà essere ascoltata nei dehors e in tutto il concentrico. Dice il vicesindaco vicario, Laura Capra: «Sarà questo un evento che andrà a caratterizzare un’estate certamente un po’ anomala, per soddisfare la voglia di ritrovarsi insieme fuori casa e anche per promuovere le attività degli esercizi commerciali del paese, duramente colpiti negli ultimi mesi da una crisi importante».