Il cinema all’aperto apre Saluzzo Estate nell’edizione post Covid

Inizia la prima settimana di Saluzzo Estate 2020. La apre il cinema all’aperto, rassegna in programma per sei settimane, il mercoledì sera, nella “grande piazza sotto le stelle” che è il cortile della ex Caserma Musso (piazza Montebello).

In programma mercoledì 1 luglio: “Il Giorno più bello del mondo" di Alessandro Siani (2019). L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione sul sito:www.fondazionebertoni.it.

Dopo il cinema, tra i primi appuntamenti, sabato 4 luglio, il ritorno del MercAntico con un'edizione speciale, serale da aperitivo (dalle 18) sotto l’ala di Ferro di piazza Cavour: a base di musica e letteratura.

Mu.Sa (Musei Saluzzo) propone sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 15 alle 18 con partenza ogni 20 minuti, da piazza Castello, di fronte alla Castiglia P'assaggi for family. L’idea coniuga passeggiata e assaggi di musei, attraverso giochi e laboratori. Al termine, assaggi golosi con prodotti del territorio. Costo 4 euro a persona. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17 di venerdì 3 luglio al numero 0174-553069 o via mail info@itur.it.

Ancora sabato 4 luglio dalle 18 alle 22, partenza ogni 20 minuti, sempre da piazza Castello un'altra proposta Mu.Sa: P'assaggi: ovvero una passeggiata e assaggi di musei attraverso le voci di chi a Saluzzo ha lasciato un segno. Al termine, assaggi gustosi con prodotti del territorio. Costo 4 euro a persona. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17 di venerdì 3 al numero 0174-553069 o via mail info@itur.it.

I primi appuntamenti di luglio aprono il ricco calendario di Saluzzo Estate 2020 (in allegato il programma) un poco diversa quest’anno, ma sempre "Saluzzo Estate" come affermano Comune e Fondazione Bertoni annunciando la 15° edizione.