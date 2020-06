Il Comune di Santo Stefano Belbo organizza il Drive In

Il Comune di Santo Stefano Belbo, in collaborazione con l’Associazione Vitis, organizza il Drive In nella grande piazza Unità d’Italia, a ridosso della zona industriale del paese. Dal 3 luglio, per sette venerdì, si potrà godere della visione di un film, comodamente seduti all’interno della propria automobile, rispettando le norme del distanziamento sociale. La visione della pellicola potrà essere accompagnata con la degustazione di cibo e bevande, che saranno serviti dalle attività santostefanesi direttamente in macchina.



Si comincerà il 3 luglio con Grease, per proseguire con Pretty Woman (10 luglio), Dirty Dancing (17 luglio), Bohemian Rhapsody (24 luglio), Coco (31 luglio), Assassinio sull’Orient Express (7 agosto) e Il libro della giungla (21 agosto). Il costo d’ingresso è di cinque euro per veicolo e l’inizio della proiezione è previsto alle 21.30, con possibilità di parcheggiare già a partire dalle 20.