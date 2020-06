Questa sera al consiglio comunale di Cuneo presentazione del volume di Enrico Perotto "Il Monumento alla Resistenza di Cuneo 1969-2019"

In occasione della prima serata del prossimo Consiglio Comunale, prevista per oggi lunedì 29 giugno, a partire dalle ore 16,20 sarà presentato sul canale Youtube del Comune di Cuneo [https://www.youtube.com/channel/UCUC7RHZ0YKSaHkWokVVD4LQ/live] il volume di Enrico Perotto “Il Monumento alla Resistenza di Cuneo 1969-2019 – Cronache ricezioni immagini” edito da Primalpe per iniziativa dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo in occasione del 50° anniversario dell'inaugurazione del Monumento.



L’autore del volume dialogherà per l’occasione con il direttore dell’Istituto Storico, Gigi Garelli.