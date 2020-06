Paolo Bongioanni (FdI): “Cirio è il benvenuto tra i Fratelli, ma no ai mercenari”

“Se Alberto Cirio approderà in Fratelli d'Italia, cosciente dell'identità del partito, a me personalmente, e parlo sia a titolo personale che come presidente del gruppo regionale, non potrà che fare piacere”.

Così Paolo Bongioanni, consigliere regionale di FdI eletto nel Cuneese e da pochi mesi capogruppo regionale.

“Il rapporto personale, la stima ed il rispetto reciproco che intercorrono tra il sottoscritto e il governatore sono fuori discussione. Inoltre – aggiunge - , da quando ho assunto il ruolo di capogruppo in Consiglio regionale la collaborazione è divenuta assidua tanto che in pochi giorni ha dato risultati eccellenti a partire dalla legge “Riparti Piemonte” coi suoi relativi bonus. Anche nella recente discussione del ‘collegato’, con le varie modifiche legislative che abbiamo discusso e concordato – prosegue Bongioanni - , la collaborazione è stata fattiva”.

L’ex direttore dell’Atl cuneese si potrebbe dunque trovare ad essere capogruppo non più soltanto del piccolo drappello di FdI a Palazzo Lascaris ma dello stesso presidente della giunta regionale.

“Cirio, oltre ad essere un grande politico è un uomo di capacità straordinaria ed un grande lavoratore con doti di sintesi politiche uniche. Si tratta di qualità – osserva l’esponente di FdI - che non potranno che far bene a Fratelli d'Italia andando ad arricchire le varie anime che popolano il partito che più di altro sta crescendo in consensi a livello nazionale. Sensibilità che vanno tutelate e riconosciute”.

Bongioanni coglie anche l’occasione anche per fare qualche considerazione su quella che sta passando alle cronache come la “campagna acquisti” che i vertici provinciali del partito stanno conducendo a pieno ritmo a scapito di Forza Italia e Lega.