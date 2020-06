A Savigliano tornano l'animazione di quartiere e i ludobus nei parchi cittadini

Dopo questi mesi di chiusura, nei parchi cittadini torneranno il ludobus e le animazioni di quartiere con le consuete attività di gioco, chiacchiere, svago e divertimento, ma anche con grandi novità. Un modo per riavvicinarsi (con tutte le cautele necessarie) e per ritrovare la gioia di parlarsi, rinsaldare legami e vivere di nuovo il territorio.

Le attività si sviluppano all'interno del progetto “Estate diffusa” finanziato dal bando “Di nuovo insieme” della fondazione CRC, promosso dall'Associazione Oasi giovani con la collaborazione del Comune di Savigliano e del Consorzio Monviso Solidale e saranno gestite dagli operatori della Ludoteca comunale “La casa sull'albero” e dell'Educativa di Strada.

La grande novità sarà il coinvolgimento sia delle famiglie con bambini da zero a dieci anni, sia di ragazzi e adolescenti da undici a diciotto anni. Nei parchi visitati dall'iniziativa "Quartieri Animati" si potranno trovare grandi giochi in legno, giochi da tavolo, chiacchiere e divertimento per tutti.

Gli operatori garantiranno il rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti in questa fase 2. L'accesso all'area di gioco di ludobus sarà libero e gratuito, organizzato in un percorso che garantirà il distanziamento sociale e la possibilità di giocare in sicurezza, con la possibilità di turnazione nell'uso dei giochi laddove sia necessario.

Gli appuntamenti saranno tutti i mercoledì di luglio in modo itinerante nei parchi e tutti i venerdì di luglio presso il parco della Ludoteca in Via Mutuo Soccorso 8.

Ecco il calendario: 1 luglio tra i palazzi di Corso Matteotti; 3 luglio parco della Ludoteca; 8 luglio area giochi in Borgo Marene; 10 luglio parco della Ludoteca; 15 luglio parco in Via Barberis e Chiarofonte; 17 luglio parco della Ludoteca; 22 luglio parco Pertini; 24 luglio parco della Ludoteca, 29 luglio area gioco Zona Vernetta; 31 luglio parco della Ludoteca.

Per ogni info e domande, si può chiamare o scrivere a Luisa in ludoteca al 3351273890 o Paolo in Educativa di strada al 3298530839, oppure scrivere sulla pagina Facebook della “Lutodeca la casa sull'albero” oppure ancora alla mail ludoteca.sav@monviso.it