Miss Valle Po non si ferma. Il concorso di bellezza al tempo del Coronavirus raddoppia sui social con Miss Mascherina

Nonostante tutto, anche nel 2020 è arrivata l’estate. L’emergenza dovuta al Coronavirus, sicuramente ha cambiato il modo di proiettarsi nel mondo della vita, ma lo spunto che arriva da tante bellezze in posa su Instagram per mostrare la loro virtù, ha fatto sì che la selezione del concorso di Miss Valle Po, passasse dalle piazze di paese a quelle dei social network.

“Non solo non ci fermiamo, come hanno deciso invece altri importanti concorsi. Noi raddoppiamo. Infatti, abbiamo previsto una novità assoluta per l’edizione 2020 di Miss Valle Po, ovvero l’elezione di ‘Miss Mascherina’, anche per esorcizzare questo anno particolare, condizionato dall’emergenza sanitaria”, spiega Giuseppe Manca di Gambasca, ideatore ed ispiratore del concorso.

Insieme ai suoi collaboratori più stretti, il patron della manifestazione ha svelato i contenuti della quarta edizione di Miss Valle Po: 16 ragazze provenienti da diverse parti del Piemonte si contenderanno le fasce di bellezza a colpi di shoot fotografici.

Al termine, i componenti di una giuria di qualità invieranno all’organizzazione, in privato, un podio di tre preferenze delle foto inviate dalle candidate. Piccola parentesi per la giuria che sarà composta da due giornalisti, Silvia Gullino e Gian Maria Aliberti Gerbotto; il responsabile di un concorso nazionale ed il sindaco di Sanfront e presidente dell’Unione Montana, Emidio Meirone.

Altra parentesi per la proclamazione ufficiale che avverrà domenica 12 luglio: alla prima classificata andrà la fascia di Miss Valle Po, la seconda vestirà quella di Miss Unione Montana dei Comuni del Monviso, mentre alla terza classificata andrà il titolo di Miss Piccoli Frutti. E poi appunto, ci sarà l’inedita Miss Mascherina che sarà eletta in anticipo, domenica 5 luglio.

“Desidero fin da ora rivolgere un ringraziamento speciale a tutte le ragazze, che hanno aderito a questa nuova iniziativa, che rappresenta per loro un’esperienza particolare di vita” conclude Giuseppe Manca.

L’attesa è tanta e siamo sicuri che anche voi siete curiosi di seguire il concorso sulla pagina Instagram ‘Miss Valle Po’. Ancora un po’ di pazienza: ci siamo quasi.