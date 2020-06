Volley giovanile: si avvicina l'ora del primo "Granda Academy Summer Camp' di Dogliani

Con l'Estate Ragazzi 'Ri-Volley-Amo' della Granda Volley Academy in pieno fermento (disponibili ancora posti per le prossime settimane), lo sguardo biancorosso è rivolto alle colline di Langa.

Lunedì 6 luglio, infatti, taglio del nastro ufficiale per il primo 'Granda Academy Summer Camp', promosso ed organizzato dalla società di via Bassignano e dal Volley Ball Club Dogliani.

Sotto la direzione di coach Liano Petrelli, responsabile tecnico del Camp e della 'cantera' cuneese, sono in programma quattro settimane di attività agonistica che prevedono sessioni di lavoro distinte e separate: gruppi ridotti, istruttori specializzati, diverse aree di gioco e momenti di relax mantenendo il distanziamento sociale grazie agli importanti spazi garantiti dalla struttura Tenuta Larenzania di Dogliani, hotel ristorante 4 stelle con piscina.

Dalla 'manifestazione di interesse' alle iscrizioni vere e proprie. Un Granda Academy Summer Camp che si preannuncia 'BIG', grazie a lavori distinti su superfici beach, indoor e green, ed anche alla partecipazione di testimonial di eccezione: la prima campionessa a far visita in terra di Langa sarà Noemi Signorile, palleggiatrice della Bosca S.Bernardo Cuneo ospite nella giornata di martedì 7 luglio.

«Numeri ridotti e tanta attività in totale sicurezza - dichiara Liano Petrelli, responsabile tecnico Granda Academy Summer Camp -. Una bella sfida! Avremmo immaginato condizioni diverse per l'esordio assoluto di questa interessante proposta di attività estive, rispetteremo quanto prescritto e porremo le basi per la nuova stagione. Ringrazio per la collaborazione il VBC Dogliani ed il Comune di Dogliani per aver favorito la realizzazione del Camp: scopriremo anche le bellezze di un territorio a forte vocazione turistica».

Ultimi posti disponibili per le 4 settimane in programma. Il programma prevede arrivo ed accreditamento nella giornata del lunedì (dalle 14 alle 16) e fine lavori alle 14.30 del sabato.

Per richieste di adesione, form sul sito www.cuneograndavolley.it. Annate di ammissione: 2008-2004.