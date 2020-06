Volley maschile A2: Cuneo, confermato il giovane schiacciatore Luca Chiapello

Alla Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo non poteva mancare un giovane talento nato e cresciuto pallavolisticamente nel vivaio biancoblu, Luca Chiapello. Lo schiacciatore classe 2002, con i suoi 2 metri di altezza, per la terza stagione consecutiva sarà in prima squadra, proseguendo così il suo percorso di crescita: «Sono molto onorato di far parte per il terzo anno di un progetto così ambizioso e legato alla squadra della mia città. Penso si sia allestita un’ottima squadra, molto giovane e questo mi piace. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e ritrovare i confermati».

Un ragazzo con buone prospettive, un valido elemento per la squadra e sul quale si può fare affidamento. Il lavoro del settore giovanile cuneese ha formato in modo eccezionale il giovane atleta, che solo due anni fa, chiamato in Selezione Piemonte si è distinto al “Trofeo delle Regioni” come Top player maschile.

«Nonostante la giovane età, Luca è per il terzo anno nel gruppo della prima squadra. Da lui quest’anno mi aspetto un ulteriore miglioramento e un grosso contributo per la creazione di un gruppo vincente – ha sottolineato coach Roberto Serniotti .

«Personalmente e per la squadra ho grandi aspettative – ha dichiarato il giocatore - la presenza di coach Serniotti in panchina è già un ottimo punto di partenza, con lui ho un ottimo rapporto e sono contento di averlo ancora come allenatore».

Siamo sicuri che anche in questa stagione Luca darà il massimo per alzare ancor di più il suo livello, onorando la maglia biancoblu, quest’anno con il n. 17 della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo.