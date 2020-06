Il saluto della scuola dell'infanzia di Trinità

"Noi insegnanti dell'Infanzia di Trinità, volevamo condividere un pensiero e alcune riflessioni a conclusione della DaD, che per noi è stata, pur tra le tante difficoltà, dovute all'emergenza epidemiologica, una sfida e un'opportunità per cercare di mantenere e rafforzare da lontano i legami educativi creatisi durante il percorso scolastico in presenza.

Come si legge nel documento della Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei, "Orientamenti pedagogici sui lead: legami educativi a distanza, un modo diverso per fare nido e scuola dell'infanzia", abbiamo praticato i LEAD con proposte coerenti a "mantenere un legame educativo tra insegnanti e bambini, insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, genitori tra di loro, per allargare quell'orizzonte quotidiano divenuto all'improvviso ristretto per costruire un progetto orientato al futuro e basato sulla fiducia, anziché sulla paura che, inevitabilmente, ha caratterizzato le prime settimane di isolamento sociale."

Un ringraziamento va a tutte le famiglie che, resilienti e accoglienti, hanno collaborato con noi per la realizzazione delle proposte educative. In particolare, ci teniamo ad esprimere gratitudine alle nostre rappresentanti dei genitori Valentina Vietti, Laura Ceccarelli, Valentina Manassero che, con tanta pazienza e tenacia, hanno fatto da "ponte" tra scuola e famiglie.

Abbiamo raccolto tutte le proposte della DaD in un padlet, strumento nuovo per noi, che ci ha consentito di racchiudere in un contenitore la nostra documentazione per condividerla con le famiglie.

L'esperienza che chiude tutte le attività a distanza, si colloca proprio in questa cornice: abbiamo chiesto ai bambini, attraverso un video di spiegazione delle insegnanti, di realizzare un disegno, da appendere alla cancellata della nostra scuola.

Ora non ci resta che augurare a tutti una buona estate, in attesa fiduciosa della ripartenza a settembre, finalmente in presenza!".

Le insegnanti della scuola dell'infanzia di Trinità