"La Commissione pari opportunità di Fossano sappia valorizzare il contributo di Anna Mantini" (lettera)

Egregio Direttore,

la Commissione per le pari opportunità del Comune di Fossano, appena insediata in Municipio e alla quale auguro buon lavoro, sarà chiamata nel corso dei prossimi mesi e anni a molte sfide e battaglie civiche che richiederanno una certa competenza e che, nel corso di questi ultimi tempi, sono state aggravate dall'emergenza Covid.

La pandemia, tutt'altro che risolta e tutt'altro che alle nostre spalle, ha fatto emergere ancora di più, casomai fosse stato necessario, il ruolo delle donne come fondamentale e insostituibile ammortizzatore sociale, chiamate come sono a farsi carico della chiusura delle scuole, della perdita del lavoro dei mariti, e non da ultimo della escalation di violenze domestiche consumatesi durante la quarantena.

Per questi motivi, e per il fatto che gli stessi non risparmieranno la città di Fossano essa stessa colpita dal Coronavirus in maniera sia diretta che indiretta, è auspicabile che la commissione pari opportunità, di cui fanno parte molti volti nuovi, sappia valorizzare il contributo di personalità come l'avvocato Anna Mantini, in virtù della grande esperienza sociale e amministrativa dalla stessa maturata in decenni di impegno civico, politico e nelle istituzioni del territorio sia comunale, dove è stata capogruppo sino al 2019, e provinciale, dove ha svolto il ruolo di assessore fino al 2014 a tutela delle pari opportunità e della tutela dei cittadini risparmiatori e consumatori, nonché regionale come consigliera di Parità.

A prescindere da chi è stato chiamato a presiedere la commissione cittadina, il contributo e l'apporto di Anna Mantini rappresentano un valore aggiunto al servizio del successo delle iniziative di questo organismo di consultazione della Giunta comunale e una certezza importante per la continuazione del lavoro e del progresso a favore delle pari opportunità a cui ella ha dedicato tanta parte della sua esistenza e della sua professione, con al suo attivo numerose battaglie vinte, come ad esempio l’inserimento delle quote rosa nello statuto comunale, che ha determinato per la prima volta la partecipazione delle donne al governo della città.

Cordialmente

Laura Barbero