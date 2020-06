Peveragno: la Compagnia del Birùn e l'associazione "Il Ricetto" riparano il tetto della cappella di San Giorgio

Gentile Direttore,

le attività associative e la Rassegna 'Assaggi - Ad Esempio' organizzate dalla Compagnia del Birùn per il 2020 sono state fino ad oggi in parte riadattate e in parte sospese a causa dell'emergenza sanitaria tuttora in corso.

Ma un'iniziativa, in collaborazione con l'associazione peveragnese 'Il Ricetto', è stata portata a termine: la ripassatura completa del tetto in lose della cappella di San Giorgio che presentava diverse (e pericolose) falle nel manto di copertura. Un intervento estremamente urgente per evitare i danni che le infiltrazioni stavano causando alla struttura del tetto, alla muratura e all'affresco interno; oltre al rischio di caduta delle lose nelle aree circostanti molto frequentate da chi sale sulla collina per immergersi nella magia del suo panorama.

San Giorgio è un santo forte e valoroso, capace di ammansire e sconfiggere addirittura i draghi, ma come avevamo ricordato nel concerto in collina dell'altr'anno (intitolato) 'Ogni S. Giorgio ha il suo drago'...in ogni dove e in ogni epoca. E San Giorgio di Peveragno oggi ha bisogno di alleati contro i nuovi draghi: l'incuria e il pressapochismo di chi non riconosce (o forse proprio non conosce) il valore artistico e storico della cappella a lui dedicata e lo rovina con rifiuti e scritte, ma non solo.

Tant'è che nel progetto condiviso con l'associazione 'Il Ricetto' sono presenti altri interventi: i più urgenti sono il restauro del campanile in condizione di forte degrado e l'eliminazione degli elementi quali antenne, tubi di plastica e parabole che lo deturpano senza ritegno. Messi per soddisfare delle (sacrosante) esigenze di rete dovevano svilire l'incanto del luogo solo (!) temporaneamente per poi essere collocate altrove a ottobre 2019, ora a fine giugno 2020 pare sia questione di settimane, ma intanto - ahinoi - permangono.

La storia del prode San Giorgio la conoscono pressoché tutti e di 'Parabole' del santo non ve ne è traccia. Pertanto sarebbe davvero triste se - non contemplate da nessun catechismo, né da tradizioni religiose o popolari - divenissero storia e tradizione di Peveragno…Vogliamo credere che esistano ancora spiriti nobili che non si rassegnano ai danni del cattivo esempio e che contrastano ogni gesto irrispettoso nei confronti della meraviglia e del pregio del luogo. Solo così potremo aiutare S. Giorgio di Peveragno ad ammansire il suo drago e a salvare la principessa Cultura.

Grazie,