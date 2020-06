Bra, 60 anni di sacerdozio per il prete salesiano don Sebastiano Bergerone

Se tante generazioni di giovani braidesi sono riuscite a raggiungere traguardi importanti nel mondo del lavoro e nella vita lo devono all’opera preziosa dei Salesiani e, in particolare, di don Sebastiano, che ha fatto comprendere l’importanza dello studio e del Vangelo come fattore di miglioramento personale e sociale.

Per ex allievi e per tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerlo, don Sebastiano rappresenta un florido esempio, fatto di valori e di opere in cui le pulsazioni e le speranze delle epoche che ha attraversato sono rappresentate e vissute.