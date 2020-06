Cento appassionati golfisti a Cherasco alla 29ª edizione di Aci Golf

Foto di gruppo per i premiati alla tappa di Cherasco dell’Aci Golf 2020 organizzata dall’Automobile Club Cuneo

Si è svolta domenica 28 giugno, presso il Golf Club di Cherasco, la gara di selezione del 29° Aci Golf, valevole per il campionato italiano dei soci Aci.

Nonostante le limitazioni imposte dalla normativa anti Covid-19, sono stati circa cento gli appassionati golfisti, la maggior parte soci dell’Aci Cuneo, che non hanno rinunciato a sfidarsi lungo le buche del green del Golf Club cheraschese.

I vincitori della classifica “Socio Aci” sono stati Stefano De Marco (Golf Club Cherasco), Aldo Dogliani (Golf Club Cherasco) e Paolo Viotto (Golf Club Barlassina). I tre soci Aci prenderanno parte alla finale del torneo che quest’anno si svolgerà a Tenerife (Golf Las Americas) dal 19 al 26 ottobre. Nel corso delle premiazioni, l’Automobile Club Cuneo alla presenza dei familiari dell’indimenticato presidente Brunello Olivero, ha assegnato il trofeo Memorial “Brunello Olivero” al socio Stefano De Marco classificatosi 1° lordo.

Svoltasi nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e dei protocolli sportivo-sanitari richiesti, la 29ª edizione del classico appuntamento golfistico cheraschese si è dimostrata al solito combattutissima in tutte le categorie. La direzione di gara, come sempre impeccabile, è stata affidata al tecnico di esperienza internazionale Corrado Graglia. Oltre al successo della manifestazione, anche il dato sportivo ha soddisfatto gli organizzatori dell’Automobile Club Cuneo che hanno sottolineato come ogni anno la gara provinciale sia molto attesa e partecipata dai golfisti provenienti da ogni regione d’Italia.

Al termine della competizione, i vertici dell’Automobile Club Cuneo, rappresentato dal presidente Francesco Revelli, dal direttore Giuseppe De Masi insieme alla signora Floria Olivero hanno premiato i vincitori delle singole categorie affiancati dal presidente del Golf Club Cherasco ing. Giovanni Botta, consegnando poi al socio dell’Aci Cuneo Stefano De Marco, il terzo Memorial “Brunello Olivero”, in ricordo dello storico presidente dell’Automobile Club Cuneo, ideatore dell’evento sportivo.

Aci Golf si conferma uno dei circuiti dilettantistici più importanti a livello nazionale; le gare di selezione proseguiranno fino all’11 ottobre, con l’ultima sfida al Golf club Montecatini di Pistoia dove verranno decretati i vincitori che, insieme a quelli delle altre 28 selezioni nazionali, potranno partecipare alla finale internazionale di Tenerife.