Cuneo: aperta (fino al 10 luglio) l’area gioco presso il nido Girasoli

Fino al 10 luglio è aperto a tutti i bambini 0/3 anni il giardino dell’asilo nido 1 “I Girasoli” per consentire di giocare all’aria aperta, in un ambiente sicuro.

Le educatrici del nido saranno costantemente presenti per indicare i termini di utilizzo delle aree a disposizione e del materiale fornito, oltre che a svolgere, se richiesto, azioni di supporto. Oltre al gioco libero, saranno messi a disposizione alcuni giochi della struttura e verranno organizzate attività mirate in base all’età dei bambini, come, a titolo esemplificativo: