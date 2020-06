Da domani (1° luglio) Mondovì rinnova il servizio di trasporto pubblico locale

Da mercoledì 1° luglio cambia il trasporto pubblico locale di Mondovì. Il Comune, insieme all’Agenzia della Mobilità Piemontese e al Consorzio GrandaBus, ha presentato venerdì 12 giugno, nel corso di una conferenza stampa itinerante, il nuovo servizio di mobilità, più capillare e cadenzato, per connettere la Città collegando centro storico, rioni e poli di interesse: Carassone, Breo, Piazza, Ferrone, Ospedale, Altipiano, Stazione FS e Mondovicino.

Il servizio si articola in quattro linee, di cui due di nuova introduzione: la linea 1 e la linea 2 attraversano il centro città e servono la funicolare, accessibile con un piccolo spostamento a piedi di circa 5 minuti; la linea 3, effettuando un percorso circolare, collega sistematicamente Piazza Maggiore e il rione Breo, la linea 4 collega la Stazione FS a Mondovicino.

Grandi novità sulla funicolare, con una formula di biglietto completamente rinnovata, che permetterà ai monregalesi residenti di viaggiare a 50 centesimi a corsa e ai non residenti e turisti di usufruire di un biglietto della validità di 4 ore al costo di 2,50 euro, oltre all’ampliamento dell’orario di esercizio. Completa infine il nuovo servizio di mobilità l’istituzione di nuove tariffe e la creazione di un servizio di minibus a conferma per le frazioni non servite da altre linee.

Per maggiori informazioni: 0175/478811 – www.buscompany.it. Per vedere gli orari: www.grandabus.it/orari.

“Aggiungiamo, dopo Cuneo, Alba, Bra e Savigliano, un nuovo tassello alla riorganizzazione del trasporto pubblico nelle principali città della Granda – dichiara Clemente Galleano, presidente del Consorzio GrandaBus a cui aderiscono 14 società di autolinee e che gestisce il trasporto pubblico locale su tutta la provincia di Cuneo - . Le nuove linee urbane ed extraurbane a servizio della città di Mondovì offrono percorsi disegnati per rispondere all’intento di ottimizzare la velocità di spostamento senza rinunciare ad un servizio capillare. Le linee sono coordinate tra loro al fine di incrementare la frequenza complessiva dei passaggi con l’aumentare della densità urbana. Il servizio della città inoltre è coadiuvato da un servizio extraurbano che, potenziando le linee urbane, entra nel territorio del Comune di Mondovì con la tariffazione urbana (linee XU 99 – Lurisia – Mondovì, 100 Ceva – Mondovì, 38 Carrù – Mondovì e 176 Cuneo – Mondovì). La rete di base inoltre si completa con un servizio festivo che serve ogni ora l’Ospedale, Breo e la Stazione FS con Mondovicino”.

“Con la revisione dei trasporti – dichiarano l’Assessore ai Trasporti Erika Chiecchio e il Sindaco Paolo Adriano – realizziamo un punto significativo del nostro programma di mandato, rispondendo ad uno degli impegni assunti nei confronti della cittadinanza. Dal 1° luglio viaggiare in autobus e in funicolare sarà un’opportunità concreta per i monregalesi, che potranno usufruire di un servizio competitivo e di livello, con cadenze ravvicinate e linee studiate per raggiungere capillarmente il territorio. Una possibilità in più per lasciare l’auto a casa e spostarsi in modo sostenibile ed ecologico. Cuore pulsante di questa revisione, il fiore all’occhiello della nostra Città: la funicolare, con la soluzione dell’annosa questione della validità oraria del biglietto, oggi risolta con un’estensione della validità a 4 ore e con una formula fortemente incentivante per i residenti, che potranno viaggiare a 50 centesimi a tratta. Altro importante tassello del progetto, l’introduzione di un servizio a conferma per le frazioni fino ad oggi completamente scoperte dal servizio di trasporto pubblico. In collaborazione con i gestori del servizio, il Comune metterà gratuitamente a disposizione una tessera BIP ricaricabile per ogni famiglia monregalese, incentivo che auspichiamo possa contribuire a promuovere la mobilità sostenibile”.

Nel dettaglio la linea 1 collega i rioni Carassone, Breo, Ferrone e l’Ospedale ogni 30 minuti sia al mattino che al pomeriggio. La nuova linea 2, creata ad hoc, collega i rioni Breo, Altipiano e Ferrone con una corsa ogni 30 minuti. È possibile raggiungere l’Ospedale facendo interscambio con la linea 1 a Breo – Piazzetta Levi oppure in Via San Bernardo. La linea 3 è una linea circolare che, in funzione degli orari della funicolare, parte e arriva a Piazza allo scopo di collegare le diverse zone del rione. Da Piazza Maggiore scende in Piazza 4 Novembre passando da Via Carassone e, proseguendo in Via Carboneri fino a Borgo Santa Croce, torna da Via Vico per risalire in Piazza Maggiore. La navetta effettua una corsa ogni venti minuti e, una volta all’ora, scende fino a Breo. La linea 4 sostituisce l’ultimo tratto della vecchia linea 3 con capolinea alla Stazione FS e arrivo a Mondovicino con cadenza oraria, permettendo l’interscambio alla Stazione FS sia con le linee urbane sia con le extraurbane (38 – 99 – 100 – 176).

- LA FUNICOLARE

Tra le novità più attese e richieste dalla cittadinanza, la revisione del biglietto della funicolare. Dal 1° luglio, grazie all’interlocuzione tra l’Amministrazione Comunale, il Consorzio GrandaBus e l’Agenzia della Mobilità Piemontese, i cittadini residenti viaggeranno al costo di 50 centesimi a tratta (1 euro a/r senza limitazioni orarie), utilizzando un carnet di venti corse da caricare sulla tessera BIP ricaricabile, che ogni famiglia monregalese potrà richiedere in forma gratuita attraverso una piattaforma simile a quella sperimentata per la consegna delle mascherine.

Estesa a 4 ore la validità del biglietto a/r per non residenti e turisti, che potranno acquistare i titoli di viaggio direttamente alle stazioni di valle e di monte al prezzo di 2,50 euro. Sarà possibile viaggiare in funicolare anche utilizzando la tessera BIP (1,50 euro di credito trasporti) e mediante le diverse formule di abbonamento, che consentiranno spostamenti illimitati su tutti i mezzi di trasporto in città al prezzo di circa un caffè al giorno.

Novità anche per quanto riguarda gli orari di esercizio, che, coerentemente con l’attivazione dell’area pedonale estiva in piazza Maggiore, sono stati estesi sia in fascia serale che mattutina festiva.

- SERVIZIO MINIBUS A CONFERMA

Tra le novità che verranno introdotte a Mondovì c’è anche il servizio sperimentale di minibus a conferma per le frazioni non già servite da altre linee. Il servizio è attivo martedì, mercoledì e sabato (escluso i festivi) nelle zone di Rifreddo, Gratteria e San Giovanni dalle 8 alle 8.40; in zona Merlo dalle 8 alle 8.30; in zona Borgato dalle 8.40 alle 8.50; in zona Pascomonti dalle 8.30 alle 9.10. Il servizio a conferma prevede anche corse di ritorno tra le 11.10 e le 12.10 che, sempre previa prenotazione, permettono il rientro alle fermate indicate sull’orario.

Il servizio si prenota chiamando il Numero Verde gratuito 800.111.773 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 13. Ogni corsa è valida per una o più persone. È possibile prenotare una o più corse entro le 12 del giorno precedente alla richiesta di passaggio del bus. In fase di prenotazione occorre indicare esattamente sia la fermata di salita sia quella di discesa. La stesso vale se si prenota anche una sola corsa di ritorno. Il bus non effettua le fermate per le quali non sono state ricevute richieste.