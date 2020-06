Dal comune di Moretta contributo straordinario alla parrocchia San Giovanni Battista

Il Comune di Moretta ha deliberato un contributo straordinario di cinquemila euro alla parrocchia San Giovanni Battista. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle misure di supporto a contrasto della crisi innescata dall’emergenza sanitaria.

Spiega il sindaco Gianni Gatti: "Come molte altre attività, anche la parrocchia ha dovuto chiudere per un paio di mesi. Sono saltate messe e funzioni religiose, e di conseguenza sono diminuiti drasticamente introiti e offerte. Ci è sembrato un gesto doveroso, anche in virtù del forte spirito di collaborazione che da anni è instaurato tra Comune e Parrocchia".