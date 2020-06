Luigi Fassino è il nuovo presidente del Rotary Saluzzo

Elezione da remoto nel rispetto delle norme anticontagio. Ma identica solennità ed emozione, per l’acclamazione a nuovo presidente del Rotary Saluzzo di Luigi Fassino. La cerimonia via zoom, ieri sera, dall’Interno 2.

Fassino, classe 1971, titolare della Fassino Immobiliare di Saluzzo, sposato con Simona insegnante di Scuola Primaria, padre di Giulia, laureata in Giurisprudenza, guiderà il club saluzzese nell’anno sociale 2020/2021.

Agente immobiliare, lavora nell’ omonima agenzia aperta nel 1995 con il padre Paolo in piazza Vineis, a fianco della madre Franca e del fratello Marco, occupandosi di compravendita e di affitto di immobili, della cessione di aziende e della vendita di seconde case in Italia ed all’estero.

Tra le attività, il recupero di edifici di pregio nel centro storico di Saluzzo, tra i quali palazzo “Casa Pensa” nel complesso ex proprietà delle Suore Orsoline, tra via San Giovanni e via Santa Chiara.

Amante del mare, degli sport subacquei e del buon vino; proprio questa ultima passione l’ha portato a ripristinare la vigna già esistente tra le mura del Convento di Santa Chiara, a fianco della Castiglia, con la quale dal 2014 ha dato vita alla produzione di un vino spumante brut a metodo tradizionale denominato “Le Clarisse”.

Rotariano dal settembre 2009, da subito ha fatto parte del Direttivo, ricoprendo sino ad oggi il ruolo di incaricato alle pubbliche relazioni con i giornalisti, consegnato ora ad Elena Lovera.

Nel mandato del nuovo presidente saranno consiglieri: Cinzia Aimone, Santo Alfonzo, Paolo Dentis, Luisa Frandino, Andrea Galleano, Luigi Giulini Richard, Roberto Jura, Francesco Manna, Bruno Rossi, Gianfranco Sorasio, Silvio Tavella, Alessandra Tugnoli. Segretario: Giuseppe Sapino, Tesoriere: Paolo Rabbia, Prefetto: Carlotta Gastaldi.

Tanti i grazie di Fassino, dove aver indossato il collare presidenziale con le targhette d’oro, consegnato dal past president Luigi Musacchio e la spilla del ruolo.“ Quando ho accettato, con un misto di orgoglio e di preoccupazione, di assumere la presidenza del Club di Saluzzo, pensando al discorso di insediamento – ha esordito - mai avrei immaginato che il cambio di consegna sarebbe avvenuto in questa forma virtuale. Essendo oltremisura ottimista, mi piace pensare che sicuramente sarò ricordato come il primo e l’unico Presidente del Club di Saluzzo divenuto tale con questa modalità.

L’ anno rotariano che sta per finire è stato caratterizzato dalla frase simbolo “Il Rotary crea opportunità”: un affermazione che mai come in questo periodo ha trovato riscontro concreto in aiuto alla nostra comunità, alla quale in maniera prevalente vorrò indirizzare le energie del nostro club, durante l'anno della mia presidenza con l’aiuto di tutti.

Il nostro club lo ha dimostrato nei mesi passati, e per questo mi complimento moltissimo con Luigi Musacchio, e continuerà certamente a farlo nel prossimo futuro”.

Tra gli intenti, la collaborazione con le istituzioni e le associazioni di servizio per individuare le necessità del territorio e il modo di soddisfarle senza disperdere fondi ed energie.

Come primo service, in accordo con gli altri club del gruppo Monviso (Cuneo, Cuneo Alpi del Mare e Mondovì ) la donazione alle scuole di una fornitura di gel igienizzante per le mani: “Una buona pratica che difficilmente verrà abbandonata”. Il club di Saluzzo fornirà all’Istituto Comprensivo della città oltre 600 litri di gel per quasi 100 classi.

Sempre in prima linea, ha sottolineato, resterà il progetto internazionale del Rotary: End Polio Now, per l’eradicazione della poliomielite nel mondo. “Il nostro club continuerà a dare il suo sostegno come dimostra la pubblicazione del libro illustrato per bambini e del video “Le stelle dei bambini” firmati da Enrico Sabena.

La festa dell’elezione non è annullata ma è solo rinviata, ha assicurato, il neo presidente salutando i tanti collegati via zoom: “non conta la distanza ma la voglia di raggiungersi”… nell’attesa di poterlo fare realmente, un brindisi virtuale a tutti quanti” .

Nella serata, in qualità di nuovo socio, ha fatto ingresso nel sodalizio, ultimo atto della presidenza Musacchio e presentato dall’ avvocato Silvio Tavella, il geometra Silvano Ramonda, titolare della ditta Geocap srl di Caramagna Piemonte, azienda di prefabbricati in cemento.