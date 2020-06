Nuovi materiali per i Vigili del Fuoco di Fossano

Si è svolta sabato 27 giugno la cerimonia di consegna di 4 Autoprotettori Draeger, 6 bombole in composito per Autoprotettori, una tuta per bonifica calabroni, due palanchini per interventi di emergenza, un monitor per incendi, 4 maschere pieno facciale per Autoprotettore messi a disposizione della stazione di Fossano grazie alla generosità di Strafossan 2019, Comune di Fossano, Comune di Bene Vagienna, Bene Banca filiale di Fossano, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari e della Onlus Città di Fossano Amici Vigili del Fuoco.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco di Fossano Dario Tallone; del sindaco di Bene Vagienna e Presidente dell’Unione dei Comuni del Fossanese Claudio Ambrogio, del direttore di Bene Banca Fossano, di Elena Parola, presidente del comitato Strafossan, del presidente dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Massimo Bozzano, del comandante dei Vigili del Fuocodi Cuneo Vincenzo Bennardo del vice Comandante dei VVFF di Cuneo Gian Carlo Paternò e del Presidente della Onlus Città di Fossano Amici Vigili del Fuoco Volontari Dalmasso.

I Vigili del Fuoco di Fossano operano h24 7/7 tutto l’anno con 18 Vigili del Fuoco volontari e svolgono una media di circa 400-450 interventi l’anno.

Proprio nella giornata di oggi, martedì 30 giugno, sono intervenuti a domare l’incendio divampato in un appartamento di via Camponogara a Fossano.

Per l’acquisto di materiali hanno anche attivato l’opzione del 5 x mille dell’IRPEF a favore della onnlus Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Fossano Città degli Acaja con codice fiscale 95025530049.