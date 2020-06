Savigliano, la distribuzione del kit per la raccolta rifiuti torna in via Canavere

Da domani, mercoledì 1° luglio, riprenderà la distribuzione del kit per la raccolta dei rifiuti nell’area ecologica di via Canavere, dopo che durante l’emergenza legata al Covid, nei mesi di aprile, maggio e giugno la stessa si è svolta non nel cortile del municipio.

É raccomandata, ma non obbligatoria, la prenotazione sul sito csea.ecoportale.net

Nel caso ci si presenti all'isola ecologica senza prenotazione, sarà data precedenza a chi avrà prenotato. Con l’occasione si ricordano gli orari di apertura dell’area:

- dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17

- sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

- domenica dalle 9 alle 13.