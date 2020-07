Savigliano ospiterà 15 lavoratori stagionali della frutta presso borgo Marene

Saranno 15 i lavoratori stagionali della frutta accolti a Savigliano a borgo Marene, a fianco del Mellea e dietro il magazzino dove nel 2015 erano già stati accolti con le tende da campo. Questa volta a essere allestiti saranno degli appositi container.

“Speriamo di dare il nostro contributo dando dimostrazione dalla città della sensibilità che caratterizza Savigliano” ha affermato il sindaco Giulio Ambroggio che questa mattina si è recato in Prefettura a Cuneo insieme ad altri comuni come Saluzzo, Lagnasco, Verzuolo, per firmare il protocollo con il quale l'ente si rende disponibile ad accogliere i lavoratori.

“Caritas e altre cooperative sociali ci hanno già dato la propria disponibilità per darci una mano nella gestione delle strutture. Con questa firma, noi come altri Comuni, abbiamo raccolto l'invito della Prefettura ad accogliere sul nostro territorio una parte degli stagionali” ha aggiunto.

“Ad oggi non sappiamo ancora chi saranno e dove andranno a lavorare, sarà nostra cura controllare che eventuali spostamenti siano pericolosi il meno possibile, si pensava di dotarli di biciclette”.

Una decisione quella presa dall’Amministrazione velocemente con una delibera di giunta firmata ieri pomeriggio per consentire la firma del protocollo di oggi.