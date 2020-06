Serie D - Saluzzo: priorità ai giovani, poi decollerà il mercato

Giorni di pianificazione in casa Saluzzo in vista della prossima impegnativa stagione, da neopromossa in Serie D.

La società è al lavoro per consegnare a mister Boschetto un organico in grado di ben figurare e giocarsi le sue carte al fine confermare la categoria guadagnata con tanto sudore.

La priorità, in questa fase, sono i giovani, come spiegatoci dal ds Silvio Degiovanni, che mercoledì incontrerà i giocatori con gli altri dirigenti per fare il punto della situazione: "Prima di tutto vogliamo definire con qualche giovane per la prima squadra, al momento ci stiamo muovendo su questo fronte. Seguiamo anche dei ragazzi da inserire nella nostra Juniores Nazionale, naturalmente. Intendiamo confermare buona parte della rosa dello scorso anno. Poi, strada facendo, piazzeremo un paio di colpi per la categoria, presumibilmente nel reparto avanzato."

Lavori in corso, dunque, sempre evitando di fare il passo più lungo della gamba: "La nostra è una società sana, vogliamo mantenerla in queste condizioni."

Per il Saluzzo, nelle ultime ore, anche la bella notizia proveniente da Torino, sponda Juventus, con l'esordio in Serie A di Simone Muratore, prodotto del settore giovanile saluzzese.

"Una gran bella notizia per il Saluzzo, per me si tratta di una soddisfazione doppia dal momento che seguivo il settore giovanile - afferma il ds - Se lo merita, è sempre stato un ragazzo umile e con i piedi per terra. Siamo contenti per lui e speriamo che con il passaggio all'Atalanta le presenze in massima serie possano essere sempre di più"