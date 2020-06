Cuneo: auto con a bordo una famiglia esce fuori strada e si scontra con un albero

Incidente stradale poco dopo le 20,30 di questa sera - martedì 30 giugno - in via Bisalta tra i comuni di Boves e Cuneo, in prossimità delle due curve con l'incrocio con la Mellana "Torre Brizio".

Una vettura - con a bordo una famiglia composta da tre persone: padre, madre ed una bambina di sei anni -, è uscita di strada ma, scontrandosi contro un albero è rimbalzata in carreggiata.

Fortunatamente in quel momento non transitavano altre vetture.

Immediato l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco per metetre in sicurezza persone e strada.