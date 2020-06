Ore di paura a Fossano: due anziani messi in salvo dai vigili del fuoco

Momenti di paura per una coppia di anziani, residenti in piazza Ambrosoli a Fossano

Intorno alle 15 di oggi - martedì 30 giugno - nel loro appartamento al quinto piano di una palazzina - è scoppiato un incendio.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cuneo ed i volontari di Fossano, nonché - vista la situazione - anche il reparto dei funzionari per appurare la parte tecnica del rogo, ossia per indagare le cause che hanno scatenato le fiamme.

Oltre ai mezzi - compresa una autoscala utilizzata per raggiungere l'appartamento della coppia - dal comando di Cuneo nel pomeriggio è partito anche un camion di bombole, per effettuare un cambio delle attrezzature a disposizione degli operatori.

Una dozzina i vigili del fuoco che con professionalità hanno lavorato per oltre cinque ore per salvare i residenti dell'alloggio andato a fuoco e mettere in sicurezza lo stabile e l'area adiacente.

A causa del prolungato intervento - tra fumo, fiamme, nonché estremo calore - è stato necessario un ulteriore rifornimento di bombole, affinché i vigili potessero respirare e quindi lavorare in sicurezza.

Proseguono le indagini per appurare le cause dell'incendio. Sul posto anche i carabinieri di Fossano.