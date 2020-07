Come combattere i rumori fastidiosi in casa?

Il rumore dei tuoi vicini ti disturba? Il volume della loro tv è troppo alto? Il concerto di clacson per strada non ti fa concentrare? Il ticchettio dei tacchi della vicina di sopra ti innervosisce? Le grida di un bambino sulle scale ti danno fastidio? Purtroppo è difficile godersi un po' di calma quando si vive in un condominio o vicino ad altre case, sia in città che in campagna. Fortunatamente, ci sono soluzioni per ridurre il livello di rumore in casa. Prima di tutto, bisogna individuare i punti deboli dell'alloggio e soprattutto avere un parere di un professionista come Sorgedil.

Identificare la fonte del rumore

Se stai pensando a come risolvere i problemi derivanti dai rumori fastidiosi che rendono la tua permanenza in casa invivibile, l'unica cosa da fare è chiamare un tecnico della Sorgedil per un sopralluogo. Quando il professionista verrà a casa tua, dovrà innanzitutto identificare i tipi di rumore che ti infastidiscono: catalogandoli in rumori che possono essere nell'aria (voce, radio, tv ...) o dovuti a impatti (urti, mobili trascinati …) o vibrazioni. La fase più complessa sarà quella di determinare il percorso seguito dal rumore, che non è necessariamente il più diretto. Il tecnico dovrà inoltre, diagnosticare la qualità acustica delle pareti per vedere qual è il percorso principale del rumore. L'energia sonora passa attraverso le pareti, il soffitto e il pavimento. Quando colpisci un muro, l'energia si diffonde anche nelle parti adiacenti. In questo caso, la parete di separazione dovrà essere trattata per tagliare le trasmissioni dirette e isolare anche le altre pareti. Ad esempio, nelle

case a schiera al piano terra, il rumore viene trasmesso attraverso il massetto,che passa sotto il muro divisorio e collega le 2 proprietà. Il rumore circola anche attraverso i camini e le strutture portanti delle scale fissate nel muro. Naturalmente, la soluzione migliore sarebbe quella di gestire il rumore alla fonte, ma non è sempre possibile ragionare con un vicino. Dovrai pertanto prendere in considerazione misure efficaci nella tua abitazione per isolare la sorgente sonora e insonorizzare parete o pavimento che sia.

Le pareti

Affinché l'orecchio umano possa percepire una differenza, è necessaria una riduzione di almeno 3 dB, il che significa che il livello del suono è diviso per 2, essendo la scala del rumore logaritmica. L'efficacia dell'isolamento acustico pareti dipende anche dalla natura del rumore. Le frequenze basse (rumore molto basso) sono molto difficili da fermare. Le soluzioni convenzionali richiedono il più delle volte materiale isolante con uno spessore adeguato ma la Sorgedil propone la SuonoStop®, una tecnica brevettata per contrastare tutti i rumori che infastidicono come il vicino rumoroso chiassoso, la tv con il volume troppo alto, gli schiamazzi e così via. I materiali che verranno usati dalla Sorgedil per isolare acusticamente gli ambienti sono tutti atossici ed ecocompatibili.

La Sorgedil per ogni intervento offre la formula “Garanzia rischio zero - soddisfatti o rimborsati”

Lo scopo primario di un isolamento acustico è quello di ridurre l'intensità dei rumori non graditi e Sorgedil è una delle aziende leader nella lotta all’inquinamento acustico sia in ambito privato che commerciale. Per ogni intervento effettuato, l'azienda ti offre la formula “Garanzia rischio zero - soddisfatti o rimborsati” che consiste nell'esecuzione di un progetto che soddisferà ogni tua esigenza.