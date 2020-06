Ad Artesina tornano il Bob estivo, il bike park e il Tubing

Conto alla rovescia quasi esaurito. Dal 4 Luglio ad Artesina torna il bob estivo, il bike park (due piste bike downhill) e il tubing (per i più piccoli). Nell’incantevole scenario del Mondolé tornano le attività più apprezzate dalle famiglie, attese in aumento per la stagione estiva ad Artesina.



Le attrazioni saranno aperte nei week end del 4/5, 11/12, 18/19 e 25/26 luglio. Poi tutti i giorni dall’1 al 23 agosto e infine il week end del 29/30 agosto.

Bob Estivo e Downhill saranno aperti con orario continuato dalle ore 10 alle 18. Il Tubing sarà disponibile dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 18. Prezzi a partire da 5 euro con il pacchetto da 10 corse. Risalita con la seggiovia Colletto compresa nel prezzo. I bambini sotto al metro e venti non pagano ma devono essere accompagnati da un adulto pagante.



A soli 30 minuti dal casello autostradale di Mondoví, Artesina si conferma come una delle mete preferite dai liguri e in particolare savonesi e genovesi. Sono aperti i seguenti locali: Baita del Colletto, Bar Pinky, Bar la Terrazza, Hotel Ristorante Casa Marguareis, Market Artesina, Bar Ristorante La Greppia, Bar Ristorante La Tana del Lupo, Pizzeria da Aldo e naturalmente Siccardi Sport per il noleggio delle Bike Downhill e delle bici a pedalata assistita e-bike.



Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina www.facebook.com/Artesina/ e sul sito ufficiale Artesina.it. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it.