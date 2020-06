Scuole di Cuneo, Carla Chiapello: "Riaprite quelle di Ronchi e Cerialdo"

“La scuola elementare dei Ronchi di Cuneo deve essere subito riaperta, senza se e senza ma, considerato che è perfettamente a norma e non necessita di alcun intervento di messa in sicurezza”. Per Carla Chiapello, Responsabile provinciale Moderati Cuneo, nei giorni in cui la politica è impegnata a ripensare l’intero sistema scolastico nell’era Covid, non c’è altro tempo da perdere perché ormai settembre è alle porte e non si può correre il rischio di farsi trovare impreparati quando suonerà di nuovo la prima campanella per gli studenti.

L’istituto è stato dismesso alcuni anni fa in un’ottica di tagli dei costi, con il pretesto che il numero degli iscritti era esiguo, senza tenere conto che sarebbe così venuto a mancare un importante presidio del territorio. Stessa sorte è toccata alla scuola di Cerialdo. “È stato un errore perché la vita delle frazioni è organizzata intorno alle poche istituzioni presenti – continua Chiapello -. Una scuola che chiude è sempre una grossa perdita per una comunità. Scuole e chiese sono, infatti, luoghi di aggregazione che, in quanto tali, rappresentano i pilastri su cui si fondano le piccole realtà, scongiurando l’isolamento”.